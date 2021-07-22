Захарова прокомментировала граффити с Лавровым в Лондоне

Официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова прокомментировала появление на одном из домов в Лондоне портрета главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«В Министерстве иностранных дел произведения искусства не оценивают. Для этого есть Министерство культуры. А к народному творчеству, в основе которого искренняя симпатия, относимся хорошо», — отметила она.

Ранее сообщалось, что в Лондоне на стене дома неизвестный художник нарисовал граффити с министром иностранных дел России. Также на граффити приводится его фраза «Кто вы такой, чтобы читать мне нотации?».

С такой фразой Сергей Лавров обратился к британскому коллеге Дэвиду Милибэнду после визита в Тбилиси в 2008 году на фоне российско-грузинского конфликта. Так министр, как он сам рассказал позже, ответил на требование Милибэнда начать переговоры с бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили.