США и Германия достигли соглашений по «Северному потоку — 2»

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Соединенные Штаты и Германия достигли соглашений по вопросам газопровода «Северный поток — 2». Об этом она сообщила во время выступления на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США трансляцию ведет C-Span.

«Сегодня мы обнародуем договоренность, которой мы достигли с германским правительством. Я могу предоставить вам здесь ряд деталей», – сообщила Нуланд.

Она отметила, что ФРГ обязалась принимать меры, в том числе добиваться санкций против России, если Москва будет ограничивать поставки энергоносителей.

Также, по словам Нуланд, Германия будет поддерживать продление соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной.

Кроме этого, США и ФРГ помогут Украине с диверсификацией источников энергоресурсов, на это будут выделены конкретные суммы.

Ранее Соединенные Штаты, в рамках сделки с ФРГ по «Северному потоку — 2», оставили за собой право на санкции газопровода.

Вероятной причиной ввести санкции против газопровода, согласно деталям сделки по «Северному потоку — 2», станет якобы давление России на Украину из-за газа и снижение транзита.