Постпред Израиля при ООН попросил наказать производителя мороженого из США

Постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан попросил нескольких губернаторов Соединенных Штатов наказать производителя мороженого Ben & Jerry's за отказ поставлять свою продукцию в поселения на Западном берегу реки Иордан, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на постпредство Израиля при ООН.

«Я прошу вас рассмотреть возможность высказаться против решения компании, а также возможность принятия любых других соответствующих шагов, в том числе в контексте законодательства вашего штата и коммерческих отношений между Ben & Jerry's и вашим штатом», — указано в сообщениях Эрдана американским губернаторам.

Марка мороженого Ben & Jerry's, по словам Эрдана, пользуется популярностью в Израиле, однако после заявления компании о том, что продажа мороженого «на оккупированных палестинских территориях несовместима с ценностями компании», в Израиле сочли необходимым призвать компанию к ответственности за «продвижение делегитимизации еврейского государства и дегуманизации еврейского народа».

Ранее в Иерусалиме в стычках палестинцев с полицией пострадали более 80 человек.