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В Совфеде надеются на начало реанимации отношений США и России

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Reuters

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров рассказал, что начавшиеся небольшие подвижки в российско-американских отношениях позволяют надеяться на то, что началось их восстановление. Его слова приводит РИА «Новости».

Политик отметил, что в пользу этого свидетельствует саммит в Женеве и недавний визит спецпосланника президента США по климату Джона Керри в Россию.

«Надеюсь, что сейчас происходит реанимация отношений между РФ и США. На мой взгляд, [президент США Джо] Байден как опытный политик понимает, что постоянно идти на конфронтацию с Россией — это плохо. Надеюсь, что все-таки есть какие-то подвижки. Со своей стороны, мы заинтересованы в реанимации наших отношений», — рассказал Джабаров.

Он подчеркнул, что пока на парламентском уровне в отношениях России и США не наблюдается никаких улучшений.

Ранее Министерство торговли США внесло в ограничительный список российские компании, в отношении которых действуют односторонние ограничения американского Минфина.

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