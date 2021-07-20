В Кремле оценили работу и.о. губернатора Хабаровского края Дегтярева

В Кремле оценили работу исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева.

«Вы знаете, что он (Дегтярев — прим.) недавно общался с президентом России (Владимиром Путиным — прим.), докладывал, как обстоят дела в крае. Президент положительно оценил его работу», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На вопрос журналистов о том, собирается ли российский лидер Владимир Путин вновь посетить Хабаровск, тот ответил, что таких поездок не запланировано. Представитель Кремля также подчеркнул, что глава государства прекрасно понимает и знает, кого назначает главой региона.

В июне члены ЛДПР выдвинули действующего временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева на выборы главы региона, решение было принято единогласно. Дегтярев занимает свой пост с 20 июля 2020 года. На эту должность он был назначен после увольнения экс-руководителя региона Сергея Фургала, который стал фигурантом уголовного дела.