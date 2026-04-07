В Госдуме предложили отправить Карпина в монастырь

Депутат Милонов призвал тренера сборной России Карпина перестать материться
Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов призвал главного тренера сборной России Валерия Карпина перестать материться. Его слова приводит Legalbet.

«Какой пример он подает? Пусть заканчивает это дело. Можно отправить его на курсы — говорим без мата. Можно в Печерский монастырь отправить. Он там посидит недельку-другую и перестанет матом ругаться вообще», — сказал Милонов.

27 марта сборная России обыграла Никарагуа. Встреча, которая состоялась в Краснодаре на стадионе «Ozon Арена», завершилась с результатом 3:1.

К моменту перерыва сборная России вела со счетом 2:1. В раздевалке Карпин произнес экспрессивную речь с использованием матерных слов. После публикации видео с руганью тренера подвергли критике.

Карпин возглавляет сборную России с 2021 года. Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейский футбольных ассоциаций (УЕФА) с февраля 2022 года. Национальная команда пропустила ЧМ-2022, чемпионат Европы-2024 и рискует не сыграть на мундиале летом 2026 года.

Ранее Карпин раскрыл, за кого будет болеть на чемпионате мира.

 
Правда ли, что женщины старше 45 лет не могут найти работу в 2026 году?
