Гуменник и Петросян пропустили встречу с главой Олимпийского комитета России

Александр Вильф/РИА Новости

Российские фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян пропустили встречу участников Олимпийских игр в Италии с министром спорта РФ и председателем Олимпийского комитета России (ОКР) Михаилом Дегтяревым. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Мероприятие прошло в здании ОКР в Москве. На встречу также не приехали горнолыжники Юлия Плешкова и Семен Ефимов.

Петросян и Гуменник стали единственными российскими фигуристами, допущенными на Игры. Для отбора на Олимпиаду спортсмены выступили на квалификационном турнире в Пекине где оба завоевали золотые медали. На Олимпиаде Петросян и Гуменник заняли шестые места в одиночном зачете. После ОИ российских фигуристов не допустили к участию на чемпионате мира.

На Олимпийских играх, которые прошли в Милане и Кортина‑д'Ампеццо, выступили 13 российских спортсменов в нейтральном статусе. Единственную награду в копилку сборной принес ски-альпинист Никита Филиппов, завоевавший серебряную медаль в спринте.

