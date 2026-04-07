В Дагестане нашли тело женщины, погибшей во время наводнения

В Дербентском районе Дагестана нашли тело погибшей пожилой женщины. Об этом рассказал руководитель ЦУР Дагестана Исрафил в беседе с ТАСС.

«В Михайловке волонтеры и спасатели под завалами нашли тело пропавшей жительницы 1947 года рождения», — сказал он.

По последним данным, в результате наводнения в регионе погибли шесть человек.

В Дагестане 28 марта в результате ливней и шквалистого ветра начались подтопления в жилых домах, что повлекло за собой массовые отключения электричества и воды. Из-за масштабного наводнения без света остались жители 132 населенных пунктов, или около 60 тыс. человек.

5 апреля в регионе произошло новое разрушительное наводнение. В частности, трехэтажный дом с людьми обрушился из-за размытого грунта в Махачкале. В городе объявлен режим чрезвычайной ситуации. Из зоны подтопления эвакуировали более четырех тысяч человек.

7 апреля синоптик Александр Ильин предупредил, что в регион придет новый циклон — он ожидается уже в пятницу. Согласно прогнозам специалиста, больше всего осадков выпадет в западных районах, однако восточные прикаспийские районы тоже ждут испытания.

Ранее в Гидрометцентре РФ назвали единственную причину подтоплений в Дагестане.