Сын Куклачева о борьбе дрессировщика с аферистами: «Получается перевоспитать»

Сын дрессировщика кошек Юрия Куклачева Дмитрий рассказал о борьбе отца с аферистами. Управляющего Театром кошек Куклачева цитирует kp.ru.

По словам Дмитрия Куклачева, его отец не бросает трубку, а общается с телефонными мошенниками.

«Он их моментально раскусывает и очень по-доброму пытается переубедить больше так не делать, не обманывать людей. И, вы знаете, иногда у него получается их «перевоспитать», — улыбнулся режиссер.

В декабре 2024 года Куклачев признался, что кошки вернули его к жизни после перенесенного инфаркта. Дрессировщик вспомнил, как питомцы побежали к нему тереться и обнимать, как только тот пришел из больницы.

В апреле 2025 года Юрий Куклачев перенес обширный инфаркт после юбилейного выступления. Сейчас он регулярно навещает театр, управлением которого занимается сын дрессировщика.

Ранее сообщалось, что кошки Куклачева отказались работать после его госпитализации.