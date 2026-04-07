Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Культура

Сын Куклачева о борьбе дрессировщика с аферистами: «Получается перевоспитать»

Григорий Сысоев/РИА Новости

Сын дрессировщика кошек Юрия Куклачева Дмитрий рассказал о борьбе отца с аферистами. Управляющего Театром кошек Куклачева цитирует kp.ru.

По словам Дмитрия Куклачева, его отец не бросает трубку, а общается с телефонными мошенниками.

«Он их моментально раскусывает и очень по-доброму пытается переубедить больше так не делать, не обманывать людей. И, вы знаете, иногда у него получается их «перевоспитать», — улыбнулся режиссер.

В декабре 2024 года Куклачев признался, что кошки вернули его к жизни после перенесенного инфаркта. Дрессировщик вспомнил, как питомцы побежали к нему тереться и обнимать, как только тот пришел из больницы.

В апреле 2025 года Юрий Куклачев перенес обширный инфаркт после юбилейного выступления. Сейчас он регулярно навещает театр, управлением которого занимается сын дрессировщика.

Ранее сообщалось, что кошки Куклачева отказались работать после его госпитализации.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
