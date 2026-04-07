В Воронеже 15-летнего подростка обвиняют в поджоге двух автомобилей

В Воронеже подросток сжег две разбитые машины, чтобы развлечься, и попался

В Воронеже задержал 15‑летнего подростка по подозрению в поджоге двух автомобилей, сообщает полиция региона.

Инцидент произошел в ночь с 20 на 21 марта на Московском проспекте. В результате пострадали «ГАЗ-31105» и Mazda 626, принадлежащие 51-летнему местному жителю. При этом машины уже были повреждены — у них отсутствовало остекление и были вмятины на корпусе.

Неизвестные использовали бензин из канистры, найденной в багажнике. Один обливал авто, второй снимал на телефон, затем они поменялись ролями и подожгли машины. Оперативники установили подозреваемого по записям камер видеонаблюдения, им оказался 15-летний местный житель.

Подросток дал признательные показания, заявив, что он и его товарищ были пьяны и просто решили «развлечься».

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное из хулиганских побуждений, общеопасным способом). Несовершеннолетнего отпустили под подписку о невыезде.

Сейчас полиция разыскивает второго участника и устанавливает ущерб.

Ранее подростков из Рязанской области, которые подожгли вышку сотовой связи, осудили за теракт.

 
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

