В Воронеже 15-летнего подростка обвиняют в поджоге двух автомобилей

В Воронеже подросток сжег две разбитые машины, чтобы развлечься, и попался

В Воронеже задержал 15‑летнего подростка по подозрению в поджоге двух автомобилей, сообщает полиция региона.

Инцидент произошел в ночь с 20 на 21 марта на Московском проспекте. В результате пострадали «ГАЗ-31105» и Mazda 626, принадлежащие 51-летнему местному жителю. При этом машины уже были повреждены — у них отсутствовало остекление и были вмятины на корпусе.

Неизвестные использовали бензин из канистры, найденной в багажнике. Один обливал авто, второй снимал на телефон, затем они поменялись ролями и подожгли машины. Оперативники установили подозреваемого по записям камер видеонаблюдения, им оказался 15-летний местный житель.

Подросток дал признательные показания, заявив, что он и его товарищ были пьяны и просто решили «развлечься».

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное из хулиганских побуждений, общеопасным способом). Несовершеннолетнего отпустили под подписку о невыезде.

Сейчас полиция разыскивает второго участника и устанавливает ущерб.

Ранее подростков из Рязанской области, которые подожгли вышку сотовой связи, осудили за теракт.