Суд отменил решение о взыскании 40 тысяч рублей с театра Кадышевой за нарушение авторских прав

Арбитражный суд города Москвы отменил решение о взыскании с театра Надежды Кадышевой 40 тысяч рублей в пользу Российского авторского общества из-за нарушения авторских прав. Подробности выяснила «Газета.Ru», изучив материалы дела.

В конце 2025 года РАО подало иск на «Золотое кольцо» за нарушение исключительных прав на произведения. Организация требовала с театра 80 тысяч рублей, но сумму уменьшили до 40 тысяч рублей. В декабре суд удовлетворил иск и постановил, что представители ансамбля должны выплатить компенсацию. Не согласившись с принятым решением, ответчик подал апелляционную жалобу, после чего РАО отказались от своего заявления.

31 марта суд отменил решение по иску и прекратил производство. Российскому авторскому обществу вернули 5 тысяч рублей пошлины, а театру Кадышевой — 30 тысяч рублей.

К слову, «Золотое кольцо» сейчас судится с ИП Обушенков из-за ненадлежащего исполнения обязательств по договорам возмездного оказания услуг. Истец требует с Кадышевой и ее команды более 2 млн рублей. Заявление было принято к производству в конце февраля.

Ранее Надежда Кадышева перенесла летний концерт в Москве на другую площадку.