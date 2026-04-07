Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Общество

Молодые предприниматели назвали главную причину закрытия бизнеса

Исследование Корпорации МСП выявило слабые места в запуске стартапов
Shutterstock

Более 40% молодых предпринимателей назвали нехватку знаний и опыта основной причиной закрытия бизнеса. Об этом свидетельствуют данные совместного исследования Корпорации МСП, Агентства стратегических инициатив, МСП Банка и консалтинговой компании Frank RG.

Отмечается, что наиболее остро недостаток компетенций проявляется в бухгалтерском учете, налогообложении и документообороте.

Половина закрывших бизнес предпринимателей признали поверхностный подход к подготовке бизнес-плана и анализу рынка перед запуском. При этом почти половина предприятий прекратила деятельность в течение 1–3 лет после старта, а каждое четвертое не проработало и года. Согласно исследованию, 10% респондентов отметили недостаток знаний в финансовых и юридических вопросах. Также среди причин неудачного запуска 10% выделили отсутствие бизнес-плана.

«Сегодня молодые люди все чаще рассматривают предпринимательство как наиболее понятный и эффективный способ что-то изменить в своей жизни, своем городе, своей стране. Поэтому вместо формата бизнеса «купил-продал» они делают выбор в пользу сферы технологий, туризма, креативных индустрий, ИТ или науки. Статистика показывает, что молодежь до 25 лет активнее остальных МСП вовлекается в экономику предложения: за три года число ИП до 25 лет в научно-технической деятельности выросло в 3 раза, а в сфере ИТ в 2023 — в 2 раза», — отметила заместитель гендиректора Корпорации МСП Юлия Ждан.

По ее мнению, для развития такого бизнеса нужны более серьезные предпринимательские компетенции. Она подчеркнула, что в ответ на выявленные проблемы стартовало бесплатное обучение по развитию предпринимательских навыков для 11 тыс. участников конкурса «Создай наше» на платформе МСП.РФ.

«Современный предприниматель не может позволить себе слабые бизнес‑компетенции — это главное условие устойчивости. Особенно сейчас, когда на первый план выходит экономика предложения. В конкурсе «Создай НАШЕ» обучение — первый и обязательный этап для всех. Результаты исследования теперь лягут в основу дальнейшего развития программы: мы учтём именно те компетенции, которых молодым людям не хватало чаще всего», — отметил директор направления «Молодые профессионалы» АСИ Александр Вайно.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!