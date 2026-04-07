Молодые предприниматели назвали главную причину закрытия бизнеса

Более 40% молодых предпринимателей назвали нехватку знаний и опыта основной причиной закрытия бизнеса. Об этом свидетельствуют данные совместного исследования Корпорации МСП, Агентства стратегических инициатив, МСП Банка и консалтинговой компании Frank RG.

Отмечается, что наиболее остро недостаток компетенций проявляется в бухгалтерском учете, налогообложении и документообороте.

Половина закрывших бизнес предпринимателей признали поверхностный подход к подготовке бизнес-плана и анализу рынка перед запуском. При этом почти половина предприятий прекратила деятельность в течение 1–3 лет после старта, а каждое четвертое не проработало и года. Согласно исследованию, 10% респондентов отметили недостаток знаний в финансовых и юридических вопросах. Также среди причин неудачного запуска 10% выделили отсутствие бизнес-плана.

«Сегодня молодые люди все чаще рассматривают предпринимательство как наиболее понятный и эффективный способ что-то изменить в своей жизни, своем городе, своей стране. Поэтому вместо формата бизнеса «купил-продал» они делают выбор в пользу сферы технологий, туризма, креативных индустрий, ИТ или науки. Статистика показывает, что молодежь до 25 лет активнее остальных МСП вовлекается в экономику предложения: за три года число ИП до 25 лет в научно-технической деятельности выросло в 3 раза, а в сфере ИТ в 2023 — в 2 раза», — отметила заместитель гендиректора Корпорации МСП Юлия Ждан.

По ее мнению, для развития такого бизнеса нужны более серьезные предпринимательские компетенции. Она подчеркнула, что в ответ на выявленные проблемы стартовало бесплатное обучение по развитию предпринимательских навыков для 11 тыс. участников конкурса «Создай наше» на платформе МСП.РФ.

«Современный предприниматель не может позволить себе слабые бизнес‑компетенции — это главное условие устойчивости. Особенно сейчас, когда на первый план выходит экономика предложения. В конкурсе «Создай НАШЕ» обучение — первый и обязательный этап для всех. Результаты исследования теперь лягут в основу дальнейшего развития программы: мы учтём именно те компетенции, которых молодым людям не хватало чаще всего», — отметил директор направления «Молодые профессионалы» АСИ Александр Вайно.