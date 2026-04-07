Соседи рассказали о семье подростка, напавшего на учительницу в Пермском крае

59.ru: напавший на учительницу в Добрянке школьник был из хорошей семьи
Семью подростка, который напал на учительницу в Пермском крае, характеризуют положительно. Об этом сообщает 59.ru со ссылкой на местных жителей.

По словам одной из соседок, у девятиклассника есть родители и старший брат. Последний живет в Перми с девушкой и на выходные приезжает к родителям. Отца и мать она назвала «хорошими».

Подросток, по ее мнению, является «безбашенным» и «больным». При этом несовершеннолетний до этого никогда не нападал на людей в доме. Однако в квартире он часто громко кричал во время конфликтов со взрослыми.

Инцидент произошел в Добрянке. Молодой человек пришел в школу и напал с ножом на учительницу русского языка. По словам очевидцев, удары пришлись на живот и спину.

По данным СМИ, у школьника были проблемы с успеваемостью. Он оставался на второй год и состоял на учете. При этом одноклассники утверждали, что юноша ведет себя странно.

Ранее напавшему на учительницу в Пермском крае школьнику назначили экспертизу.

 
