Скончался бывший президент Сальвадора Молина

Экс-президент Сальвадора, полковник Артуро Армандо Молина умер на 94-м году жизни. Об этом сообщает местное издание elsalvador.com.

Молина правил страной в 1972-1977 годах, состоял в партии национального согласия. По данным издания, бывший президента Сальвадора встретил в Калифорнии, в США. В течение последних нескольких месяцев политик тяжело болел.

«Наши соболезнования семье и друзьям полковника Артуро Армандо Молины, бывшего президента Республики Сальвадор», — написала в своем блоге в Twitter партия.

Правление Молины сопровождалось избирательными скандалами. Когда он избрался президентом и когда его сменил на этому посту генерал Карлос Умберто Ромеро, наблюдатели фиксировали огромное количество грубых нарушений. После своего избрания Ромеро жестко разогнал протестующих против подлога на выборах, сообщалось о не менее 50 погибших.

14 июля сообщалось о смерти бывшего президента Пакистана Мамнуна Хусейна.