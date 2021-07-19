В Пентагоне рассказали об отношении к «российской угрозе»

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби в ходе брифинга заявил, что американское военное ведомство серьезно относится к «российской угрозе». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы всегда держим в уме дестабилизирующую активность РФ в регионе. В мире, извините. Поэтому мы в плотном сотрудничестве с союзниками и партнерами, включая НАТО», — сказал он.

Также официальный представитель Пентагона отметил, что российская сторона продолжает представлять угрозу, в частности в киберпространстве.

«И мы воспринимаем это очень-очень серьезно», — подчеркнул Кирби.

Ранее Кирби сообщил о том, что в США полагают, что новые российские гиперзвуковые ракеты «Циркон» могут дестабилизировать обстановку, так как способны нести ядерный заряд.