Путин выразил соболезнования королю Бельгии из-за наводнения

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования королю Бельгии Филиппу в связи с последствиями наводнений, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«Ваше королевское величество, примите самые искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями наводнений в южных и восточных районах вашей страны», — сказано в сообщении.

Путин также добавил, что в России разделяют скорбь тех, кто потерял близких в результате стихийного бедствия. Глава государства выразил надежду на скорейшее выздоровление пострадавших.

Ранее бельгийский министр внутренних дел Аннелис Верлинден сообщила на пресс-конференции, что жертвами наводнения на юге страны стали 36 человек.

В Западной Европе произошло крупнейшее за последние 20 лет наводнение, от которого пострадали Германия, Бельгия и Нидерланды. Сильные дожди также обрушились на Австрию, Швейцарию, Францию и Великобританию.