В конгрессе США назвали угрозы Трампа Ирану «чистым злом»

Угрозы президента США Дональда Трампа совершить «геноцид» в Иране незаконны и являются «чистым злом». Об этом в соцсети X написал член Палаты представителей США Джеймс Макговерн.

«Это чистое зло. Угроза президента Соединенных Штатов совершить военные преступления, которые будут геноцидом, является незаконной согласно федеральному и международному праву», — отметил он.

Макговерн подчеркнул, что вооруженные силы США приносят присягу конституции, а не президенту. Также он отметил, что Объединенный комитет начальников штабов США не обязан подчиняться «никаким приказам».

Также конгрессмен подчеркнул, что спикер палаты представителей США Майк Джонсон должен немедленно созвать конгресс и «обуздать безумного президента».

7 апреля Трамп заявил, что в ночь на 8 апреля США могут уничтожить «целую цивилизацию», имея в виду Иран. Также он подчеркнул, что не хочет такого развития событий, однако, «вероятно, так и будет».

5 апреля Трамп говорил, что Иран и США могут достичь сделки 6 или 7 апреля. В противном случае глава Белого дома пообещал «все взорвать и забрать нефть» у Ирана. После этого Трамп сказал, что 7 апреля остается «крайним сроком» для заключения соглашения с Ираном.

Ранее СМИ рассказали, как население Ирана восприняло угрозы Трампа.