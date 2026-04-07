Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
 (обновлено  )
Политика

В конгрессе США назвали угрозы Трампа Ирану «чистым злом»

Alex Brandon/AP

Угрозы президента США Дональда Трампа совершить «геноцид» в Иране незаконны и являются «чистым злом». Об этом в соцсети X написал член Палаты представителей США Джеймс Макговерн.

«Это чистое зло. Угроза президента Соединенных Штатов совершить военные преступления, которые будут геноцидом, является незаконной согласно федеральному и международному праву», — отметил он.

Макговерн подчеркнул, что вооруженные силы США приносят присягу конституции, а не президенту. Также он отметил, что Объединенный комитет начальников штабов США не обязан подчиняться «никаким приказам».
Также конгрессмен подчеркнул, что спикер палаты представителей США Майк Джонсон должен немедленно созвать конгресс и «обуздать безумного президента».

7 апреля Трамп заявил, что в ночь на 8 апреля США могут уничтожить «целую цивилизацию», имея в виду Иран. Также он подчеркнул, что не хочет такого развития событий, однако, «вероятно, так и будет».

5 апреля Трамп говорил, что Иран и США могут достичь сделки 6 или 7 апреля. В противном случае глава Белого дома пообещал «все взорвать и забрать нефть» у Ирана. После этого Трамп сказал, что 7 апреля остается «крайним сроком» для заключения соглашения с Ираном.

Ранее СМИ рассказали, как население Ирана восприняло угрозы Трампа.

 
Теперь вы знаете
Как пройти собеседование в 2026 году: инструкция с ответами на каверзные вопросы
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!