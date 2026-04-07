Учительница, на которую в Добрянке напал ученик, писала на него заявление в полицию

МК: напавший на учительницу в Добрянке юноша оскорблял ее в интернете
Школьник, подозреваемый в нападении на учительницу в Пермском крае, до этого уже осыпал ее угрозами. Об этом сообщает mk.ru.

Как рассказала дочь, мать-педагог жаловалась на ученика. Например, в феврале распространял клевету в адрес учительницы в интернете.

«Также оскорбил и меня, заявив, что я веду неподобающий образ жизни», – сообщила девушка.

По словам мужа женщины, педагог обращалась в полицию из-за конфликтов с девятиклассником, но за свою жизнь якобы не опасалась. Как рассказала сестра, учительница умела «разруливать» даже сложные ситуации в школе, но в случае с этим учеником не смогла.

Пострадавшая педагог преподавала русский и литературу в классе у подростка, который пришел в школу с ножом и ранил ее, ударив в спину и живот. Женщину не спасли.

Как позже рассказал юноша, причиной стало то, что педагог его «гнобила». По данным СМИ, у несовершеннолетнего были проблемы с учебой. После задержания ему назначили судебно-психиатрическую экспертизу.

Ранее пермячка с ножом пробралась в школу и напала на гардеробщицу.

 
