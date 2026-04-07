Нетаньяху подтвердил атаку Израиля на железные дороги и мосты в Иране

Нетаньяху: Израиль совершил атаку на железные дороги и мосты в Иране

Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля нанесли удар по мостам и железным дорогам в Иране. Информацию подтвердил в видеообращении израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, передает ТАСС.

По его словам, атака на инфраструктуру связана с тем, что она использовалась бойцами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в целях доставки материалов для производства оружия, переброски вооружений и личного состава.

«Вчера наши пилоты уничтожили транспортные самолеты и десятки вертолетов на иранской авиабазе. Сегодня они атаковали железные дороги и мосты, используемые Корпусом стражей исламской революции», — заявил он.

Нетаньяху отметил, что удары по гражданской инфраструктуре в Иране не направлены на мирное население — их целью является ослабление и сокрушение иранского руководства.

До этого агентство IRNA со ссылкой на замглавы провинции Исфахан Акбара Салехи сообщало, что США и Израиль нанесли авиаудары по инфраструктуре в Иране, включая железнодорожный мост в городе Кашан (провинция Исфахан) и мост на трассе Тебриз – Зенджан (стратегически важная автомагистраль на северо-западе Ирана, соединяющая Тебриз с Тегераном через Зенджан).

Ранее Трамп пригрозил Ирану уничтожением.