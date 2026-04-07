Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Общество

Глава Дагестана пообещал отправить десятки детей в «Артек» и «Орленок»

Алексей Майшев/РИА Новости

Около 75 детей из Дагестана поедут на отдых в Международный детский центр «Артек» и Всероссийский детский центр «Орленок». Об этом сообщил глава республики Сергей Меликов в ходе совещания у президента России Владимира Путина, передает ТАСС.

Меликов уточнил, что путевки вне очереди выделит Министерство просвещения РФ.

«Порядка 75 детишек мы будем туда вывозить. В основном из тех семей, которые не могут сегодня вернуться в свои дома, и в дальнейшем будем наращивать усилия по размещению детей в оздоровительных лагерях, в том числе соседних субъектов», — сказал глава региона.

До этого на мероприятии министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов предупредил о третьей волне паводков в Дагестане. Ее прогнозируют на 11 апреля. На юге — в горных районах — ожидаются дожди и ветер до 22 метров в секунду с мокрым снегом и грозой. Глава ведомства уточнил, что паводок охватит все крупные реки региона.

5 апреля в республике произошло уже второе за последнее время разрушительное наводнение, вызванное осадками. В Махачкале объявили режим чрезвычайной ситуации. Как рассказал Меликов, всего в результате наводнений пострадали 15,5 тыс. человек — они имеют право на получение материальной помощи.

Ранее в Росгидрометцентре опровергли связь наводнения в Дагестане с событиями в Иране.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!