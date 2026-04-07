Глава Дагестана пообещал отправить десятки детей в «Артек» и «Орленок»

Меликов: около 75 детей из Дагестана будут отправлены в центры Артек и Орленок

Около 75 детей из Дагестана поедут на отдых в Международный детский центр «Артек» и Всероссийский детский центр «Орленок». Об этом сообщил глава республики Сергей Меликов в ходе совещания у президента России Владимира Путина, передает ТАСС.

Меликов уточнил, что путевки вне очереди выделит Министерство просвещения РФ.

«Порядка 75 детишек мы будем туда вывозить. В основном из тех семей, которые не могут сегодня вернуться в свои дома, и в дальнейшем будем наращивать усилия по размещению детей в оздоровительных лагерях, в том числе соседних субъектов», — сказал глава региона.

До этого на мероприятии министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов предупредил о третьей волне паводков в Дагестане. Ее прогнозируют на 11 апреля. На юге — в горных районах — ожидаются дожди и ветер до 22 метров в секунду с мокрым снегом и грозой. Глава ведомства уточнил, что паводок охватит все крупные реки региона.

5 апреля в республике произошло уже второе за последнее время разрушительное наводнение, вызванное осадками. В Махачкале объявили режим чрезвычайной ситуации. Как рассказал Меликов, всего в результате наводнений пострадали 15,5 тыс. человек — они имеют право на получение материальной помощи.

Ранее в Росгидрометцентре опровергли связь наводнения в Дагестане с событиями в Иране.