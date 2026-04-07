Россия и Китай выступили против проекта резолюции СБ ООН по Ормузскому проливу

РИА: Россия и Китай наложили вето на проект резолюции по Ормузскому проливу

Совет Безопасности (СБ) ООН не смог принять проект резолюции по Ормузскому проливу после вето России и Китая. Об этом сообщает РИА Новости.

Подготовленная Бахрейном резолюция призывает страны, имеющие интерес к коммерческим маршрутам в Ормузском проливе, координировать оборонительные усилия для обеспечения безопасности навигации и открытости пролива, «включая сопровождение торговых и коммерческих судов, а также сдерживание попыток закрытия, блокирования или иного вмешательства в международное судоходство».

До этого Иран проинформировал Морскую международную организацию ООН, что суда государств, которые Тегеран не считает враждебными, могут проходить через Ормузский пролив.

28 февраля США и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран предпринял шаги, включающие ракетные и беспилотные удары по Израилю и американским базам на Ближнем Востоке, расположенным в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Также иранской стороной был заблокирован Ормузский пролив, через который проходит около 30% мировых морских поставок нефти. Эти события привели к резкому росту цен на нефть — они достигли четырехлетнего пика.

Ранее в США сообщили о риске энергокризиса в Калифорнии из-за войны в Иране.