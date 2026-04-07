Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Общество

Врач рассказала, кому из россиян доступен скрининг на семь видов рака

Алексей Павлишак/РИА Новости

Для граждан России старше 40 лет с 2026 года существенно расширили диспансеризацию и ввели скрининг на семь видов онкологических заболеваний. Об этом «Российской газете» в преддверии Всемирного дня здоровья рассказала директор НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России, академик РАН Оксана Драпкина.

По ее словам, кроме обычных процедур и анализов, теперь в нее входит анализ кала на скрытую кровь и, если необходимо, то делается колоноскопия для выявления рака толстой кишки, маммография и мазки для женщин, а также тест на ПСА для мужчин. Врач отмечает, что все это позволяет на ранних стадиях обнаружить онкологию и предотвратить ее развитие.

Кроме этого, в программу обязательного медицинского страхования (ОМС) также включен один важный тест — определение уровня липопротеина (а). Этот тест помогает выявить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Его Драпкина рекомендует сдать хотя бы раз в жизни.

6 апреля стало известно, что в перечень ОМС включили российские вакцины от рака. Как отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, чаще всего это персонализированные, которые разрабатываются индивидуально под конкретного пациента и обучают его иммунитет бороться с опухолью.

По словам премьера, для лечения отдельных видов болезней крови и некоторых злокачественных опухолей станет возможным получить и CAR-T-клеточную терапию.

Ранее врач опроверг миф о дорогом лечении рака в России.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!