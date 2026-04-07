Врач рассказала, кому из россиян доступен скрининг на семь видов рака

Врач Драпкина: граждане старше 40 лет могут сделать скрининг на семь видов рака

Для граждан России старше 40 лет с 2026 года существенно расширили диспансеризацию и ввели скрининг на семь видов онкологических заболеваний. Об этом «Российской газете» в преддверии Всемирного дня здоровья рассказала директор НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России, академик РАН Оксана Драпкина.

По ее словам, кроме обычных процедур и анализов, теперь в нее входит анализ кала на скрытую кровь и, если необходимо, то делается колоноскопия для выявления рака толстой кишки, маммография и мазки для женщин, а также тест на ПСА для мужчин. Врач отмечает, что все это позволяет на ранних стадиях обнаружить онкологию и предотвратить ее развитие.

Кроме этого, в программу обязательного медицинского страхования (ОМС) также включен один важный тест — определение уровня липопротеина (а). Этот тест помогает выявить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Его Драпкина рекомендует сдать хотя бы раз в жизни.

6 апреля стало известно, что в перечень ОМС включили российские вакцины от рака. Как отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, чаще всего это персонализированные, которые разрабатываются индивидуально под конкретного пациента и обучают его иммунитет бороться с опухолью.

По словам премьера, для лечения отдельных видов болезней крови и некоторых злокачественных опухолей станет возможным получить и CAR-T-клеточную терапию.

Ранее врач опроверг миф о дорогом лечении рака в России.