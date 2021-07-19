Тихановская заявила, что Байден поможет оппозиции Белоруссии победить

Бывший кандидат в президенты Белоруссии и лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что ее сторонники смогут победить в борьбе с действующей властью в республике при поддержке президента США Джо Байдена. Об этом она сказала в интервью изданию National Interest.

Она выразила надежду на то, что администрация американского лидера поддержит борцов с режимом действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко и «демократизирует» страну.

Тихановская отметила, что надеется на аналог плана Маршалла для республики — по аналогии с американской помощью Европе после войны. Также оппозиционер настаивает на проведении международного расследования в отношении тех, кто «совершал преступления в отношении белорусских граждан.

Кроме того, Тихановская настаивает на новых санкциях против тех, кто «уничтожает Белоруссию».

Ранее сообщалось, что Тихановская во время своей поездки в Соединенные Штаты призовет американские власти перейти «от слов поддержки к действиям».