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Голевой пас Любушкина помог «Торонто» продлить серию с «Бостоном»

«Торонто» выиграл пятый матч серии Кубка Стэнли у «Бостона»

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John E. Sokolowski/Reuters

«Торонто Мэйпл Лифс» одержал победу на выезде в пятом матче серии первого раунда плей-офф Кубка Стэнли против «Бостон Брюинз» и смог продлить противостояние как минимум на еще одну встречу.

В первом периоде на шайбу защитника «Торонто» Джейка Маккейба у хозяев ответил силовой форвард Трент Фредерик, после чего зрители не увидели взятий ворот до конца основного времени. В овертайме победу «кленовым листьям» принес Мэтти Найс, сыгравший на добивании после броска Джона Тавареса. Для Найса эта шайба стала первой в овертаймах плей-офф в карьере.

Защитник «Мэйпл Лифс» Илья Любушкин отыграл 17:04, отметился броском, тремя силовыми приемами, показателем полезности +2 и третьим голевым пасом в этом плей-офф, сделанным в овертайме. Именно Любушкин начал голевую атаку, сделав передачу в средней зоне на Тавареса.

Голкипер гостей Илья Самсонов, отыгравший в старте первые четыре встречи серии, впервые остался в запасе, уступив место на последнем рубеже Джастину Уоллу. Шестой матч противостояния состоится в Торонто, «Бостон» впереди в серии — 3-2.

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