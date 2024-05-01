Беспилотник атаковал Рязанскую область

Неизвестный беспилотник атаковал территорию Рязанской области, информации о разрушениях нет. Об этом сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков в своем Telegram-канале.

По предварительной информации, подчеркнул губернатор, пострадавших нет.

Малков добавил, что по данному факту проводится проверка.

До этого об атаке беспилотника самолетного типа сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. Он отметил, что БПЛА был сбит системами ПВО, пострадавших нет.

Вечером 30 апреля министерство обороны РФ сообщило, что системы противовоздушной обороны сбили пятый за день БПЛА в небе над Белгородской областью.

В этот же день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявлял, что на территории сельскохозяйственного предприятия Белгородского района беспилотник атаковал «Газель».

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.