Трудную задачу перехвата Storm Shadow/SCALP-EG решил ЗРК «Бук-М3»

Перехват современных крылатых ракет (КР) Storm Shadow/SCALP-EG, поставляемых на Украину, представляет собой сложную задачу из-за их низкой радиозаметности и малой высоты полета. Для решения этой проблемы предназначен зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Бук-М3», пишет журнал «Национальная оборона» со ссылкой на аналитический центр по вопросам воздушно-космической обороны (АЦ ВКО)

В материале указывается, что ТТХ Taurus очень похожи на Storm Shadow/SCALP-EG. Эти крылатые ракеты англо-французского производства обладают технологиями снижения радиозаметности и способностью летать на высоте 30-40 метров. Их скорость также сопоставима с Taurus, указали специалисты.

«Малая заметность и сверхнизкая высота полета делают перехват современных КР трудной задачей. Но именно для решения таких задач ЗРК «Бук-М3» и предназначен, — уточнили представители центра ВКО .

Одной из основных проблем перехвата низколетящих целей является их позднее обнаружение. Тем не менее, ЗРК «Бук» оснащены радиолокатором подсвета и наведения РПН 9С36М, который позволяет значительно расширить радиогоризонт за счет подъема антенного поста на высоту 21 метр.

ЗРК «Бук-М3» предназначен для поражения средств воздушного нападения в зоне средней дальности в любое время суток и при любых погодных условиях, даже при интенсивном радиотехническом и огневом противодействии противника.

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