Cybertruck впервые заметили на территории России

В Москве был замечен первый в России электромобиль-пикап Tesla Cybertruck. Об этом сообщает SHOT.

Уникальное транспортное средство американского предпринимателя Илона Маска было замечено припаркованным у Патриарших прудов, после чего направилось в сторону Цветного бульвара.

По некоторым данным, владельцем автомобиля является генеральный директор Moscow Tesla Club Алексей Еремчук. Несколько дней назад он объявил о скорой доставке пикапа Tesla из Белоруссии в Москву.

Tesla Cybertruck — это электромобиль-пикап в стиле киберпанк от компании Tesla. Компания заявила грузоподъемность авто около 1,6 тонны. В зависимости от модели на одном заряде пикап должен проезжать до 800 км.

Производство полноприводных двухмоторных и трехмоторных версий Cybertruck планировалось начать в конце 2021 года, а заднеприводной одномоторной модели — в конце 2022 года, но производство было перенесено на 2022 год, а затем на начало 2023 года.

Производство автомобиля началось в июле 2023 года, а в ноябре этого же года начались первые поставки.

Ранее производители заявили, что отзовут автомобили Tesla Cybertruck из-за серьезной опасности.