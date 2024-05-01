Глава Пентагона заявил, что войска США в секторе Газа имеют право защищать себя

Министр обороны США Ллойд Остин не исключил, что американские военные, которых привлекут к эксплуатации временного плавучего пирса у побережья сектора Газа, могут быть втянуты в боевые действия. Об этом он заявил на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил палаты представителей конгресса США, передает РИА Новости.

«У них есть право в целях самообороны отвечать на открытый [по ним] огонь <...> Я ожидаю, что у нас всегда будет возможность защищать себя», — сказал Остин, отвечая на вопросы конгрессмена Мэтта Гетца.

Он отметил, что подобного рода сценарий не равнозначен переброске войск США в сектор Газа. Глава Пентагона подчеркнул, что американских войск не было и не будет в анклаве, и добавил, что израильская армия в этом районе будет обеспечивать дополнительную защиту американских войск.

До этого в Пентагоне сообщали, что США направляют на Ближний Восток дополнительные силы, чтобы обеспечить защиту дислоцированным там солдатам.

Ранее США установили факты нарушения прав человека со стороны израильских военных.