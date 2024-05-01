Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Глава Пентагона заявил, что войска США в секторе Газа имеют право защищать себя

Остин допустил, что войска США могут быть втянуты в боевые действия в Газе

close
100%
Hussein Malla/AP

Министр обороны США Ллойд Остин не исключил, что американские военные, которых привлекут к эксплуатации временного плавучего пирса у побережья сектора Газа, могут быть втянуты в боевые действия. Об этом он заявил на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил палаты представителей конгресса США, передает РИА Новости.

«У них есть право в целях самообороны отвечать на открытый [по ним] огонь <...> Я ожидаю, что у нас всегда будет возможность защищать себя», — сказал Остин, отвечая на вопросы конгрессмена Мэтта Гетца.

Он отметил, что подобного рода сценарий не равнозначен переброске войск США в сектор Газа. Глава Пентагона подчеркнул, что американских войск не было и не будет в анклаве, и добавил, что израильская армия в этом районе будет обеспечивать дополнительную защиту американских войск.

До этого в Пентагоне сообщали, что США направляют на Ближний Восток дополнительные силы, чтобы обеспечить защиту дислоцированным там солдатам.

Ранее США установили факты нарушения прав человека со стороны израильских военных.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами