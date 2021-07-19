Тихановская планирует просить США о новых санкциях в отношении Белоруссии

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время своей поездки в Соединенные Штаты призовет власти США перейти «от слов поддержки к действиям». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ее заявление на встрече с белорусской диаспорой в центре Вашингтона.

«Я буду говорить о необходимости международного расследования и честного суда над теми, кто совершил преступления в отношении белорусов. О санкциях против тех, кто уничтожает нашу страну», — подчеркнула Тихановская.

В начале июня она призвала США ввести санкции в отношении ведущих предприятий республики, таких как «Беларуськалий» и «Мозырский нефтеперерабатывающий завод». По ее словам, подобные действия могут стать «стать толчком для начала транзита власти» в Белоруссии.

До этого Тихановская попросила Соединенные Штаты добиться международной изоляции белорусского президента Александра Лукашенко.

В Белоруссии 9 августа прошлого года состоялись президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал Александр Лукашенко, получивший 80,10% голосов. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, не признавшая результаты голосования. После подведения итогов голосования в республике начались массовые акции протеста.