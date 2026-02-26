Размер шрифта
В Польше анонсировали «новые смелые идеи» для финансирования обороны страны

Туск: мы будем искать смелые идеи финансирования оборонной промышленности
Artur Widak/Global Look Press

Премьер-министр Польши Дональд Туск анонсировал «новые смелые идеи» для финансирования обороны страны. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы будем искать другие очень смелые идеи финансирования польской оборонной промышленности, не только из SAFE (Support Action for Europe's Security. — «Газета.Ru»), не только из бюджета, но об этом я расскажу подробнее через несколько дней», — сказал Туск.

До этого министр обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Польше нужно увеличить численность армии до 500 тыс. человек. В настоящий момент численность армии Польши составляет 218 тыс. человек.

В ноябре прошлого года агентство Reuters со ссылкой на польское министерство обороны писало, что Варшава запустит новую программу военной подготовки, а уже в 2026 году планирует обучить около 400 тысяч человек. В материале отмечается, что Вооруженные силы Польши уже стали третьей по величине армией НАТО, при этом республика планирует увеличить численность своих войск почти на треть в течение следующего десятилетия.

Ранее премьер Польши пообещал завоевать Балтийское море.

 
