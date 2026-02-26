Размер шрифта
Фаната «Реала» выгнали со стадиона за нацистское приветствие

Фаната «Реала» прогнали с матча против «Бенфики» за нацистское приветствие
Violeta Santos Moura/Reuters

Боельщика мадридского «Реала» выгнали с трибуны стадиона «Сантьяго Бернабеу» за нацистское приветствие по ходу матча против лиссабонской «Бенфики» в Лиге чемпионов, сообщает El Mundo.

По информации источника, инцидент произошел до начала матча, после чего в отношении болельщика было начато дисциплинарное расследование.

«Реал» также объявил об обращении в дисциплинарный комитет с просьбой немедленно начать процедуру исключения болельщика из состава «сосьос» — официального сообщества фанатов команды.

Встреча «Реал» — «Бенфика», которая состоялась в Мадриде, завершилась с результатом 2:1. Счет в матче открыл лиссабонский клуб, на 14-й минуте отличился Рафаэл Силва. «Реал» сравнял уже через две минуты благодаря голу Орельен Тчуамени. Победный для мадридцев гол на 8-й минуте оформил Винисиус Жуниор. В обоих забитых мячах «Реала» результативный пас отдал Фредерико Вальверде.

На 32-й минуте в составе «Реала» забил Арда Гюлер, однако его гол был отменен после вмешательства VAR.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее легенда «Барселоны» отказывается от перехода в ЦСКА.

 
