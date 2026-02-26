Размер шрифта
Очевидец рассказал о реакции отца на падение сына из окна 10-го этажа в Петербурге

Очевидец: отец мальчика, упавшего с 10-го этажа, был шокирован
Отец полуторагодовалого мальчика, который выпал из окна десятого этажа в Санкт-Петербурге, был в шоке. Об этом в беседе с RT рассказал Александр, который стал очевидцем спасения ребенка.

По словам очевидца, родитель ребенка прибежал на место происшествия через несколько минут.

«Я вышел из машины и услышал у дома через дорогу крики людей. Подошел и увидел открытое окно десятого этажа. С подоконника на карниз переползал на животе маленький ребенок. Из соседних окон и люди снизу кричали ему, чтобы он залез обратно в квартиру, но это не помогло — и мальчик упал», — сообщил Александр.

Он добавил, что в это время двое мужчин и две девушки растянули большую куртку, с помощью которой смогли поймать мальчика. При падении малыш пробил одежду, но она все равно задержала его и смягчила удар. По словам очевидца, ребенок упал на небольшой слой снега и не получил визуальных травм.

Мальчика сразу же укутали и отнесли в клинику, расположенную в том же доме.

Напомним, инцидент произошел вечером 25 февраля на Богатырском проспекте. Малыш находился в комнате без присмотра. Он самостоятельно открыл окно без защитного замка и упал.

По словам очевидцев, в семье растут еще двое несовершеннолетних детей. Все обстоятельства произошедшего выясняются. По данным Telegram-канала 112, в момент происшествия отец ребенка ходил в магазин, а дома с детьми находилась его супруга. Пострадавший мальчик госпитализирован с кататравмой в тяжелом состоянии.

Ранее в Санкт-Петербурге вручили награду дворнику, спасшему ребенка.

 
