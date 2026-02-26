Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Политика

Послы ЕС по примеру Зеленского начали управлять Европой из бункера

Politico: послы стран ЕС тайно управляют Европой из бункера
Armando Franca/AP

Европейские дипломаты устраивают встречи в бункере Брюсселя, чтобы оперативно реагировать на глобальные вызовы и конфликты. Об этом сообщает издание Politico.

По информации журналистов, эти заседания проводит Комитет постоянных представителей ЕС, известный как Coreper II, в помещениях, защищенных от прослушки. Как утверждают авторы материала, послы стран ЕС регулярно собираются в бункерах для обсуждения самых острых вопросов, касающихся управления Европой и международных кризисов.

Посол Польши при ЕС Агнешка Бартол заявила, что на данный момент решено удвоить количество встреч — с одного до двух раз в неделю. По ее словам, это связано с резким увеличением объема задач, вызванным событиями вокруг Украины и экономическими вызовами. Как отмечается в публикации, новый формат позволяет согласовывать отдельные вопросы на уровне послов, не вынося каждую деталь на обсуждение лидеров стран.

Coreper II — это подготовительный орган Совета министров ЕС. В состав Комитета входят постоянные представители государств — членов ЕС. Они выражают позицию своего правительства.

До этого президент Украины Владимир Зеленский в интервью Agence France Presse (AFP) признался, что первые два года после начала СВО жил в бункере в тщательно охраняемом президентском квартале Киева. Украинский лидер рассказал, что его убежище расположено поблизости от президентского дворца.

Зеленский добавил, что сейчас не живет на постоянной основе в бункере, но периодически возвращается туда при воздушной тревоге.

Ранее Трамп начал модернизацию защитного бункера под Белым домом.

 
Теперь вы знаете
Конфетная империя Шараповой рухнула после иска от слепой? Что произошло с дорогим брендом теннисистки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!