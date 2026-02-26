Послы ЕС по примеру Зеленского начали управлять Европой из бункера

Европейские дипломаты устраивают встречи в бункере Брюсселя, чтобы оперативно реагировать на глобальные вызовы и конфликты. Об этом сообщает издание Politico.

По информации журналистов, эти заседания проводит Комитет постоянных представителей ЕС, известный как Coreper II, в помещениях, защищенных от прослушки. Как утверждают авторы материала, послы стран ЕС регулярно собираются в бункерах для обсуждения самых острых вопросов, касающихся управления Европой и международных кризисов.

Посол Польши при ЕС Агнешка Бартол заявила, что на данный момент решено удвоить количество встреч — с одного до двух раз в неделю. По ее словам, это связано с резким увеличением объема задач, вызванным событиями вокруг Украины и экономическими вызовами. Как отмечается в публикации, новый формат позволяет согласовывать отдельные вопросы на уровне послов, не вынося каждую деталь на обсуждение лидеров стран.

Coreper II — это подготовительный орган Совета министров ЕС. В состав Комитета входят постоянные представители государств — членов ЕС. Они выражают позицию своего правительства.

До этого президент Украины Владимир Зеленский в интервью Agence France Presse (AFP) признался, что первые два года после начала СВО жил в бункере в тщательно охраняемом президентском квартале Киева. Украинский лидер рассказал, что его убежище расположено поблизости от президентского дворца.

Зеленский добавил, что сейчас не живет на постоянной основе в бункере, но периодически возвращается туда при воздушной тревоге.

Ранее Трамп начал модернизацию защитного бункера под Белым домом.