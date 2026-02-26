Украина продолжает сталкиваться с нехваткой людских ресурсов, а проблема самовольного оставления солдатами военных частей подрывает боеспособность ВСУ. Об этом рассказал New York Times американский военный аналитик Майкл Кофман.

«Проблема самовольного оставления военной части значительно подрывает боеспособность Украины и ее возможность пополнять войска. Эффективная боеспособность ВСУ на передовой постепенно сокращается. Проблемы с людскими ресурсами усугубляются», — отметил он.

По словам Кофмана, ВСУ пытаются компенсировать нехватку людских ресурсов «более эффективным» использованием беспилотников и инвестициями в подразделения БПЛА. Также аналитик подчеркнул, что многие проблемы ВСУ «сводятся к управлению силами».

«Украине не хватает эффективных оперативных резервов, и подразделениям приходится перемещаться по фронту, туша пожары, чтобы залатать дыры там, где продвигаются российские войска. Это в итоге оставляет другие участки линии фронта беззащитными», — подчеркнул он.

Кроме того, Кофман отметил, что Украина «в значительной степени» зависит от поддержки Запада, сталкивается с усталостью в рядах вооруженных сил и с российскими ударами по энергетике, которые вынуждают украинских граждан покидать города и наносят ущерб оборонной промышленности страны.

В февральской статье для журнала Foreign Affairs Кофман написал, что украинские солдаты на фронте устали, а ВСУ становится все труднее восполнить потери специалистов по БПЛА.

В конце января 2026 года газете The New York Times украинские военные рассказали, что Киеву не хватает войск для защиты каждого участка фронта. Также солдаты отмечали, что Украине не достает солдат ни для отражения наступлений ВС РФ, ни для проведения контратак.

