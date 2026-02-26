Украинская компания «Нафтогаз» на днях начнет поставки сжиженного природного газа (СПГ) из США через порт Клайпеда в Литве. Об этом сообщил председатель правления компании Сергей Корецкий в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По его словам, импорт в объеме 90 млн куб. м осуществлена в партнерстве с литовским государственным энергетическим холдингом Ignitis. Американский газ поступит на Украину в течение февраля-марта, уточнил Корецкий.

Украина с января прошлого года столкнулась с тем, что ей приходится поставлять газ с рынков стран Европы, постоянно увеличивая объемы закупок. Параллельно Киев ищет варианты, как импортировать американский СПГ. Республика уже получила несколько партий через Польшу.

Проблема нехватки газа появилась на Украине после того, как 1 января 2025 года транзит российского газа в Европу через газотранспортную систему страны был полностью остановлен из-за нежелания украинской стороны продлевать соглашение с российской компанией «Газпром». Ситуацию также осложнило повреждение ряда инфраструктурных объектов «Нафтогаза».

Ранее Европа получала более 80% СПГ из России и США, усиливая зависимость от этих стран.