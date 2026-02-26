Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Бизнес

Украина запускает поставки газа через Литву

Украина запустит поставки американского сниженного природного газа через Литву
Michael Weber/imageBROKER.com/Global Look Press

Украинская компания «Нафтогаз» на днях начнет поставки сжиженного природного газа (СПГ) из США через порт Клайпеда в Литве. Об этом сообщил председатель правления компании Сергей Корецкий в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По его словам, импорт в объеме 90 млн куб. м осуществлена в партнерстве с литовским государственным энергетическим холдингом Ignitis. Американский газ поступит на Украину в течение февраля-марта, уточнил Корецкий.

Украина с января прошлого года столкнулась с тем, что ей приходится поставлять газ с рынков стран Европы, постоянно увеличивая объемы закупок. Параллельно Киев ищет варианты, как импортировать американский СПГ. Республика уже получила несколько партий через Польшу.

Проблема нехватки газа появилась на Украине после того, как 1 января 2025 года транзит российского газа в Европу через газотранспортную систему страны был полностью остановлен из-за нежелания украинской стороны продлевать соглашение с российской компанией «Газпром». Ситуацию также осложнило повреждение ряда инфраструктурных объектов «Нафтогаза».

Ранее Европа получала более 80% СПГ из России и США, усиливая зависимость от этих стран.

 
Теперь вы знаете
Конфетная империя Шараповой рухнула после иска от слепой? Что произошло с дорогим брендом теннисистки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!