Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
 (обновлено  )
Политика

СМИ сообщили дату следующего раунда переговоров по Украине

Bloomberg: следующий раунд переговоров по Украине может состояться 4-5 марта
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Следующий раунд трехсторонних переговоров делегаций России, США и Украины может состояться 4-5 марта. Об этом пишет издание Bloomberg со ссылкой на источник.

«По словам источника, знакомого с ситуацией и говорившего на условиях анонимности, переговоры могут состояться примерно 4-5 марта», — написало издание.

При этом в администрации президента России «Коммерсанту» не подтвердили информацию Bloomberg о новой дате трехсторонних переговоров.

23 февраля глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов) заявил, что следующий раунд трехсторонних переговоров может состояться 26 и 27 февраля. Также 24 февраля спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил, что новая встреча представителей трех стран может произойти в ближайшие 10 дней. А 25 февраля СМИ написали, что трехсторонняя встреча перенесена на начало марта, а ее место еще согласуется.

Также СМИ сообщали о неформальной встрече делегаций США и Украины в Женеве 26 февраля. Официальный представитель МИД Швейцарии Николя Бидо рассказывал, что ее целью является поддержка дипломатических усилий по продвижению переговоров.

Предыдущий раунд трехсторонних переговоров состоялся 17 и 18 февраля. Помощник президента России Владимир Мединский назвал их «тяжелыми, но деловыми». А секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что украинская делегация занимается отработкой ключевых положений, необходимых для «финализации переговорного процесса».

Ранее Песков рассказал о ходе переговорного процесса по урегулированию на Украине.

 
Теперь вы знаете
Конфетная империя Шараповой рухнула после иска от слепой? Что произошло с дорогим брендом теннисистки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!