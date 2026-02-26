СМИ сообщили дату следующего раунда переговоров по Украине

Следующий раунд трехсторонних переговоров делегаций России, США и Украины может состояться 4-5 марта. Об этом пишет издание Bloomberg со ссылкой на источник.

«По словам источника, знакомого с ситуацией и говорившего на условиях анонимности, переговоры могут состояться примерно 4-5 марта», — написало издание.

При этом в администрации президента России «Коммерсанту» не подтвердили информацию Bloomberg о новой дате трехсторонних переговоров.

23 февраля глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов) заявил, что следующий раунд трехсторонних переговоров может состояться 26 и 27 февраля. Также 24 февраля спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил, что новая встреча представителей трех стран может произойти в ближайшие 10 дней. А 25 февраля СМИ написали, что трехсторонняя встреча перенесена на начало марта, а ее место еще согласуется.

Также СМИ сообщали о неформальной встрече делегаций США и Украины в Женеве 26 февраля. Официальный представитель МИД Швейцарии Николя Бидо рассказывал, что ее целью является поддержка дипломатических усилий по продвижению переговоров.

Предыдущий раунд трехсторонних переговоров состоялся 17 и 18 февраля. Помощник президента России Владимир Мединский назвал их «тяжелыми, но деловыми». А секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что украинская делегация занимается отработкой ключевых положений, необходимых для «финализации переговорного процесса».

Ранее Песков рассказал о ходе переговорного процесса по урегулированию на Украине.