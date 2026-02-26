Глава МИД Ирана проводит переговоры с главой МАГАТЭ

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи проводит в Женеве переговоры с гендиректором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

«Глава МИД Ирана проводит переговоры с Гросси, который, как и министр иностранных дел Омана, играет роль посредника», — говорится в сообщении.

26 февраля в Женеве стартовал третий раунд непрямых переговоров Ирана и США по иранской ядерной программе.

Накануне сообщалось, что администрация президента США намерена добиться того, чтобы потенциальная сделка по ядерной программе с Ираном имела неограниченный срок действия.

22 февраля глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что договоренность его страны с США по атому должна быть упрощена до соглашения о мирном характере ядерной программы. Помимо этого, должны быть сняты санкции. По его словам, с момента заключения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) прошло уже 10 лет — за этот период ядерная программа Тегерана продвинулась.

Ранее Лавров предостерег США от ударов по Ирану.