Спортивный стрелок убил своих детей и жену в квартире в Германии

Профессиональный стрелок убил своих детей и жену в их квартире в Германии

В Бамберге (Бавария) профессиональный стрелок совершил массовое убийство, сообщает Bild.

На прошлой неделе следователи обнаружили в доме тела четырех человек: отца (52 года), матери (49 лет) и их двоих детей в возрасте 14 и 6 лет с пулевыми ранениями. 24 февраля Институте судебной медицины в Эрлангене было проведено вскрытие тел четырех членов семьи, в результате которого стало известно, что 49-летняя женщина, ее сын и дочь спали, когда глава семейства совершил убийство.

Расследование, проведенное криминальной полицией Бамберга и прокуратурой Бамберга, показало, что последний контакт свидетелей с семьей состоялся в понедельник вечером, 16 февраля 2026 года. Таким образом, возможно, что преступление произошло за несколько дней до того, как тела погибших были обнаружены.

Мужчина, убивший свою семью, был охотником и стрелком-спортсменом. У него была лицензия на огнестрельное оружие и несколько других единиц оружия.

