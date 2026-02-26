Глава МИД Польши заявил, что республика не будет «фраером» в отношениях с США

Сикорский: Польша не допустит преврашения во «фраера» в отношениях с США

Власти Польши не допустят, чтобы в отношениях с Соединенными Штатами республика воспринималась как «фраер». Об этом заявил в Сейме (нижней палате польского парламента) глава МИД республики Радослав Сикорский, передает ТАСС.

«Мы были, есть и будем верными союзниками США. Но мы не будем фраерами», — сказал он в своей программной речи.

Польский министр также выразил опасения в связи с тем, что Вашингтон может пойти на уступки для РФ в Восточной Европе с целью ослабления российско-китайского союза.

До этого польские власти отказались от вступления в учрежденный президентом США Дональдом Трампом «Совет мира» по сектору Газа. Как впоследствии пояснил Сикорский, репутация Польши может пострадать, если Варшава примет участие в инициативе.

Кроме того, по словам министра финансов страны Анджея Доманьского, в государственном бюджете Польши нет $1 млрд для взноса в «Совет мира».

Ранее в Польше отказались поддержать Нобелевскую премию для Трампа.