В Белгородской области беспилотник ударил по гражданскому автомобилю

Гладков: житель Валуйского округа ранен в результате атаки дрона ВСУ по машине
Reuters

Украинский беспилотник атаковал легковой автомобиль в Валуйском округе. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел на автодороге Казинка — Леоновка. В результате удара дрона по гражданскому транспортному средству ранение получил мирный житель.

Медики и бойцы «БАРС-Белгород» доставили пострадавшего в Валуйскую центральную районную больницу. Врачи диагностировали у пациента слепое осколочное непроникающее ранение головы и осколочное ранение спины.

Автомобиль получил повреждения.

23 февраля Гладков сообщил, что в результате атаки со стороны Вооруженных сил Украины на Белгород оказался поврежден купол храма святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. По словам главы региона, город подвергся двум массированным ракетным обстрелам с применением 15 боеприпасов и атакам 10 беспилотников.

Ранее житель Белгородской области отказался подвезти Гладкова.

 
