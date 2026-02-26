Размер шрифта
Премьер Венгрии попросил ЕС проверить состояние нефтепровода «Дружба»

Reuters: Орбан попросил ЕС организовать проверку состояния «Дружбы»
Bernadett Szabo/Reuters

Премьер-министр Виктор Орбан в письме главе Евросовета Антониу Коште попросил ЕС провести проверку состояния нефтепровода «Дружба». Об этом сообщает Reuters.

«Венгрия поддерживает идею создания миссии по установлению фактов с участием экспертов, делегированных Венгрией и Словакией для проверки состояния нефтепровода «Дружба», — говорится в письме.

При этом премьер отметил, что ему известно о «трудностях», которые возникли в связи с задержкой выделения Киеву крупного кредита. По словам политика, его инициатива направлена также на содействие скорейшему разрешению этого вопроса.

Отказ премьер-министра Венгрии Виктора Орбана поддержать выделение Украине кредита в €90 млрд спровоцировал один из самых серьезных внутренних кризисов в Евросоюзе за последние годы, пишет Politico. Брюссель рассматривает политические и юридические способы урегулирования, включая возможность лишить Будапешт права голоса. Тем временем Орбан в открытом письме призвал Зеленского возобновить транзит нефти по «Дружбе», остановленный Украиной, и обвинил Киев в попытках втянуть Венгрию в конфликт. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле сочли действия Киева по «Дружбе» саботажем.

 
