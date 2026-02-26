Пьяный россиянин угрожал продавцу битой ради кражи бутылки водки

В Кузбассе мужчина поссорился с женой и пошел грабить магазин

В Прокопьевске 52-летний местный житель с битой украл из магазина бутылку водки, угрожая продавцу битой, но выпить не успел. Об этом сообщает УМВД по Кемеровской области.

Нетрезвый покупатель пришел в супермаркет около дома после ссоры с женой. Мужчина схватил с витрины бутылку водки и направился к выходу. Когда продавец попыталась его остановить, он пригрозил ей битой и скрылся.

Оперативники быстро задержали подозреваемого. У него изъяли биту и похищенную водку. Возбуждено уголовное дело о разбое, фигуранту грозит до восьми лет лишения свободы.

