Пьяный россиянин угрожал продавцу битой ради кражи бутылки водки

В Кузбассе мужчина поссорился с женой и пошел грабить магазин

В Прокопьевске 52-летний местный житель с битой украл из магазина бутылку водки, угрожая продавцу битой, но выпить не успел. Об этом сообщает УМВД по Кемеровской области.

Нетрезвый покупатель пришел в супермаркет около дома после ссоры с женой. Мужчина схватил с витрины бутылку водки и направился к выходу. Когда продавец попыталась его остановить, он пригрозил ей битой и скрылся.

Оперативники быстро задержали подозреваемого. У него изъяли биту и похищенную водку. Возбуждено уголовное дело о разбое, фигуранту грозит до восьми лет лишения свободы.

До этого в Великом Новгороде 28-летний местный житель украл из магазина ящик с 24 банками пива, чтобы угостить свою девушку. Директор магазина обратилась в полицию. Грабителя быстро нашли. Он извинился и оплатил стоимость похищенного.

Ранее россиянин украл в магазине 28 шоколадок и раздал их детям.

 
