Новогодний подарок от знакомого привел россиянина за решетку

В Курске мужчина оказался за решеткой из-за подарка на Новый год

В Курске местный житель из-за новогоднего подарка от знакомого оказался за решеткой. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона.

Инцидент произошел в канун 2025 года в городском парке. Знакомый подарил мужчине взрыватель УДЗ, содержащий взрывчатые вещества. Будучи в курсе, что свободный оборот таких устройств запрещен, он все равно забрал его с собой, а затем несколько месяцев хранил дома.

Весной того же года он решил избавиться от опасного предмета, выбросив его в реку — перед этим он узнал о задержании другого местного жителя, который хранил боеприпасы. Однако по дороге к водоему его остановили полицейские и изъяли взрыватель.

Вину мужчина полностью признал. Суд приговорил его к 1,5 годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафами на 50 тысяч рублей.

