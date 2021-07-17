В офисе Зеленского раскритиковали США и ФРГ за отсутствие «конкретики»

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никорофов пожаловался на отсутствие конкретики со стороны Вашингтона и Берлина в вопросах поддержки суверенитета страны и транзита газа через ее территорию. Об этом сообщает официальный сайт президента Украины.

Пресс-релиз был опубликован после переговоров президента США Джо Байдена и канцлера Германии Ангелы Меркель, которые обсуждали вопрос строительства газопровода «Северный поток – 2».

В сообщении Никифоров выразил благодарность Байдену и Меркель за поддержку «территориальной целостности» Украины и содействие в вопросе продолжения транзита газа.

«Мы не услышали интересного: как стороны будут пытаться это обеспечивать. Конкретики, которой требует президент Владимир Зеленский, мы не услышали», — подчеркнул Никифоров.

Он отметил, что ранее Байден и Меркель подписали совместную декларацию, которая предполагает защиту «права и достоинства всех людей, а также противостояние несправедливости и неравенству везде, где это произойдет».

Ранее Байден заявил, что США и Германия будут защищать суверенитет Украины.