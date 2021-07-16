В Киеве обвинили Меркель в сдаче интересов Украины

Канцлер Германии Ангела Меркель «сдала интересы» Украины в пользу России. Такое мнение выразил советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе, внештатный советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович, передает РИА «Новости».

По его словам, визит главы Украины Владимира Зеленского в ФРГ и его переговоры с Меркель оказались безрезультатными.

«А не принесли (результатов. – прим. ред.) потому, что госпожа Меркель семь лет держалась, но в конце концов все-таки немного сдала украинские интересы в пользу России», — сказал Арестович.

Советник считает, что украинский лидер не нашел общего языка с немецким канцлером по многим вопросам, в том числе по завершению строительства газопровода «Северный поток — 2» и выполнению «формулы Штайнмайера».

Арестович также уверен, что государства Запада обеспокоены ростом влияния Китая и готовы договариваться с Россией.

«Я так понимаю, что немцы называют это защитой немецких национальных интересов. <…> Цена может быть тяжелой для Украины, даже в окружении (президента США Джо – ред.) Байдена есть такие люди», — подытожил советник.

Встреча Зеленского с Меркель прошла в Берлине 12 июля, лидеры двух страны в ходе переговоров затронули вопросы урегулирования ситуации в Донбассе, строительство «Северного потока — 2», против которого выступает Киев, проведение реформ и борьбу с коррупцией.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год. Против этого проекта активно выступают США, которые ранее продвигали в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину.

Ранее Меркель заявила, что «Северный поток – 2» не должен заменить украинский транзит.