news
Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус #ЕВРО 2020
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Задержан подозреваемый в нападении на пассажиров автобуса под Ростовом 08:57
В США на службу в морской спецназ впервые приняли женщину 08:56
Защитник сборной Италии Бонуччи заявил, что не угрожал властям Рима 08:47
В Японии гроздь винограда продали за рекордные $12 тысяч 08:45
Число жертв наводнения в Германии выросло до 80 08:42
Задержанный в Гаити после убийства президента американец строил план прихода... 08:32
Москвичей предупредили о похолодании 08:27
Булыкин заявил, что нужно разобраться с зарплатами игроков, а не изменять формат РПЛ 08:27
В России цены на бананы установили пятилетний рекорд 08:27
Червиченко о реформе РПЛ: бред сивой кобылы, напоминает отъем денег у лоха 08:14

В Киеве обвинили Меркель в сдаче интересов Украины

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Olivier Matthys/Pool via Reuters

Канцлер Германии Ангела Меркель «сдала интересы» Украины в пользу России. Такое мнение выразил советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе, внештатный советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович, передает РИА «Новости».

По его словам, визит главы Украины Владимира Зеленского в ФРГ и его переговоры с Меркель оказались безрезультатными.

«А не принесли (результатов. – прим. ред.) потому, что госпожа Меркель семь лет держалась, но в конце концов все-таки немного сдала украинские интересы в пользу России», — сказал Арестович.

Советник считает, что украинский лидер не нашел общего языка с немецким канцлером по многим вопросам, в том числе по завершению строительства газопровода «Северный поток — 2» и выполнению «формулы Штайнмайера».

Арестович также уверен, что государства Запада обеспокоены ростом влияния Китая и готовы договариваться с Россией.

«Я так понимаю, что немцы называют это защитой немецких национальных интересов. <…> Цена может быть тяжелой для Украины, даже в окружении (президента США Джо – ред.) Байдена есть такие люди», — подытожил советник.

Встреча Зеленского с Меркель прошла в Берлине 12 июля, лидеры двух страны в ходе переговоров затронули вопросы урегулирования ситуации в Донбассе, строительство «Северного потока — 2», против которого выступает Киев, проведение реформ и борьбу с коррупцией.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год. Против этого проекта активно выступают США, которые ранее продвигали в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину.

Ранее Меркель заявила, что «Северный поток – 2» не должен заменить украинский транзит.

Поделиться:
Mail.ru
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
Хотим как в Париже: почему москвичи переселяются в каморки
В московском регионе резко увеличился спрос на жилье в категории «менее 20 кв. м»
«Ее ценность в дешевизне»: зачем обновлять советские неуправляемые ракеты
Эксперт назвал новую ракету С-13Б наследницей «Катюши»
Побеждал «Барсу», в России выиграл все: сборную может возглавить самый закрытый тренер страны
РФС рассматривает в качестве замены Черчесова экс-наставника «Рубина» и «Ростова» Курбана Бердыева
Число погибших из-за наводнений в Германии увеличилось до 70 человек
Меркель заявила, что «Северный поток – 2» не должен заменить украинский транзит
В России цены на бананы установили пятилетний рекорд
Москвичей предупредили о похолодании
Новости и материалы
Задержан подозреваемый в нападении на пассажиров автобуса под Ростовом
В США на службу в морской спецназ впервые приняли женщину
Защитник сборной Италии Бонуччи заявил, что не угрожал властям Рима
В Японии гроздь винограда продали за рекордные $12 тысяч
Число жертв наводнения в Германии выросло до 80
Задержанный в Гаити после убийства президента американец строил план прихода к власти
Булыкин заявил, что нужно разобраться с зарплатами игроков, а не изменять формат РПЛ
Червиченко о реформе РПЛ: бред сивой кобылы, напоминает отъем денег у лоха
Узбекистан, США, Афганистан и Пакистан договорились о консультациях
Южно-корейские военные эвакуируются из Африки из-за массового заражения COVID-19
Xiaomi обогнал Apple на рынке смартфонов
Марез назвал лучший футбольный клуб в мире
Китай призвал Россию совместно противостоять политизации COVID-19
Колесников — о своих приметах: с 2013 года ношу одни и те же носки на соревнованиях
Больше половины россиян хотят на лето сократить рабочую неделю
Михайлов — об ограничениях на ОИ: с уколами и капельницами будет строго
На открытие ОИ допустят только 1000 высокопоставленных лиц, обычные граждане не будут допущены
Движение транспорта на месте ДТП с грузовиком на 58-м км МКАД восстановлено
Все новости
«Карманная» консоль для топовых игр: чего ждут геймеры от «убийцы» Nintendo Switch
В компании Valve рассказали, как работает и сколько будет стоить Steam Deck
Особняк Версаче вновь стал местом преступления
В годовщину убийства Джанни Версаче в его доме нашли два трупа
«Деньги за воздух»: ждать ли Киеву помощи от Берлина после запуска «СП-2»
Преемник Меркель выдвинул свое предложение по «Северному потоку-2»
Верховный суд решил бороться с ложными признаниями подсудимых
Юристы усомнились в эффективности рекомендаций ВС по проверке показаний обвиняемых
«Стихия застала людей врасплох». Число жертв наводнения в Германии выросло до 58
На западе ФРГ обнаружили тела еще девяти погибших в результате наводнения
Эпоха цифровых очередей: когда PlayStation 5 снова выбросят в продажу
Ритейлеры рассказали о следующей поставке новой PlayStation
«Общение с богом не имеет конца»: не стало Петра Мамонова
Коллеги и друзья рассказали о наследии Петра Мамонова
«Их нет и не будет»: почему свободные склады в Москве сразу раскупают
Ставки по аренде могут вырасти на 25% из-за рекордного спроса на склады
Генпрокуратура признала деятельность американской НПО «Проект медиа»* нежелательной
Минюст внес в реестр иноагентов восемь журналистов «Проекта»
«Режим гасит социальное пламя насилием»: удержат ли власть кубинские коммунисты
Мэр Майами предложил рассмотреть возможность военных действий на Кубе
«Россия не в приоритете»: когда у нас появятся зарубежные вакцины
Фармэксперты назвали сроки поставки иностранных вакцин от COVID-19 в Россию
Что известно о готовившемся теракте в Москве
В ФСБ рассказали подробности задержания террориста
Умер Петр Мамонов
Редакция Реклама

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях