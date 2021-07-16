США и Германия договорились совместно защищать союзников от «агрессии России»

Президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе встречи одобрили «Вашингтонскую декларацию». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление американского лидера в ходе пресс-конференции по итогам переговоров.

«[это] документ, подтверждающий нашу приверженность твердым демократическим принципам, которые лежат в основе обеих наших стран, а также то, как мы будем их применять, чтобы отвечать на наиболее значительные вызовы сегодняшнего и завтрашнего дня», — заявил Байден.

По его словам, стороны также выразили единство в защите «наших союзников из восточного фланга НАТО против агрессии со стороны России», сообщает РИА «Новости».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встреча Байдена и Меркель может «изменить будущее Европы». Он подчеркнул, что принципы и безопасность нельзя обменивать на экономические интересы, а также выразил веру в то, что лидеры обеих стран будут «совместно противостоять агрессору».

Встреча президента Соединенных Штатов и канцлера Германии прошла в Белом доме 15 июля. По мнению экспертов, для канцлера Германии в преддверии ее ухода со своего поста важно восстановить испорченные в годы предыдущего американского президента Дональда Трампа двусторонние отношения.