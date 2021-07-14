В Польше заявили о санкциях ЕС против Белоруссии за наплыв мигрантов в Литву

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что Евросоюз может ввести новые санкции против Белоруссии за наплыв нелегальных мигрантов в Литву. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Если процедура по привлечению мигрантов, можно сказать -коммерческих туристов из разных мест мира продолжится, то, думаю, не только Польша, но и все страны ЕС убедятся в идее наложения очередных санкций на Минск», — сказал он.

По его словам, такой наплыв является «нападением на общие границы ЕС абсолютно организованным образом». Министр добавил, что таким бизнесом занимается белорусское государство, выступающее как туристическая фирма, организующая процесс от посадки в самолет до пересечения границы. Рау назвал это «комплексными циничными действиями».

24 июня Европейский союз официально объявил о введении секторальных экономических санкций против Белоруссии.

С начала года в Литве задержаны 1 676 нелегальных мигрантов из Азии, въехавших в республику через границу с Белоруссией. Это в 20 раз больше по сравнению с показателями прошлых лет. Евросоюз объявил, что направит дополнительные силы в Литву для усиления контроля над границей страны с Белоруссией.