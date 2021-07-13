Мадуро сообщил о двух готовившихся на него покушениях

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что за последнее время на него готовилось два покушения. Об этом он сказал в эфире телеканала VTV Canal 8.

По его словам, первое нападение планировалось 24 июня во время празднования 200-летия сражения при Карабобо. Атака должна была пройти с использованием беспилотников, однако спецслужбы Боливарианской республики предотвратили ее.

Глава государства отметил, что рассказывает об этом впервые, так как до сих пор ведется расследование.

«Готовилось на меня покушение и 5 июля, во время парада», — добавил Мадуро.

В эту дату отмечается День подписания декларации о независимости Венесуэлы.

Ранее Мадуро рассказал, что американские наемники в количестве около 60 человек пытались на скоростных катерах подойти к берегам Венесуэлы и убить его. Он заявил, что операция проводилась при финансировании из США, а обучали наемников на территории Колумбии.