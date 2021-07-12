Песков рассказал подробности переговоров Путина и Байдена по хакерским атакам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал переговоры главы государства Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом по хакерским атакам.

«Здесь есть нюансы, ну первое, как это и сообщалось, вопрос киберпреступлений и хакерских атак, которые осуществлялись с территории России, обсуждались в ходе телефонного разговора, в продолжении тех дискуссий, которые были [на саммите] в Женеве. Отмечалась необходимость в четкой информации, о чем указано в договоре 1999 между нашими странами о взаимопомощи по уголовными делам... там прописаны те данные, которые должны даваться... мы должны задействовать положения этого договора. Пока детальной информации не передавалось, но оба президента отметили желание действовать вместе и продолжать механизм консультацией», — сказал представитель Кремля.

Пескова также спросили, ожидает ли какой-то информации Москва.

«Политический диалог — это прекрасно.. но подобный вид информации передается по каналам спец служб. Президенты при всем желании не могут передавать детали кибербезопасности... такой информации не передавалось, но консультативный механизм задействован, он работает», — сказал он.

При этом он не смог конкретизировать, что из себя представляет этот механизм.

9 июля Белый дом сообщил, что Путин и Байден провели часовой телефонный разговор. В ходе разговора главы государств обсудили кибератаки с использованием программ-вымогателей.

По словам Байдена, в ходе разговора он дал президенту России понять, что Вашингтон ожидает от Москвы действий в связи с хакерскими атаками с использованием программ-вымогателей. При этом Байден сказал, что США не считают, что кибератаки спонсировались российским правительством.

Днем ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что если власти России не разберутся на территории своего государства с хакерами, угрожающими иностранным компаниям при помощи вирусов-вымогателей, американская сторона сама займется этим вопросом.