В Белоруссии рассказали о внешних попытках превратить страну во «вторую Украину»

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Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей
Виктор Толочко/РИА «Новости»

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что внешние силы хотят превратить республику во «вторую Украину», а затем сделать то же самое с Россией. Об этом сообщает Russia Today.

«Я думаю, что цель состояла в том – я имею в виду цель тех, кто организовывал соответствующие действия в Белоруссии – состояла в том, чтобы создать здесь вторую Украину. Поэтому было намного жарче и намного горячее», — сказал он.

По словам министра, основной целью является Россия, которая становится ведущей мировой державой.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предложил альтернативу русскому миру – Люблинский треугольник. Объединение Литвы, Польши и Украины, по его словам, должно стремиться также к включению в свою орбиту Белоруссии. Это приведет к «свободе, безопасности и процветанию» региона от моря до моря.